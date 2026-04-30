Ratinho move ação criminal contra Erika Hilton após ser chamado de “rato”

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 30/04/2026 às 15h49

O apresentador Ratinho entrou com uma ação judicial contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), acusando-a de injúria, calúnia e difamação. Segundo ele, foi ofendido após a parlamentar chamá-lo de “rato” nas redes sociais.

O processo foi registrado no dia 14 de abril. Poucos dias depois, em 17 de abril, a Justiça do Distrito Federal intimou Erika Hilton para apresentar esclarecimentos. O caso está sendo analisado pela 7ª Vara Criminal de Brasília.

Entenda o conflito entre Erika Hilton e Ratinho

A troca de acusações teve início após declarações feitas por Ratinho durante seu programa de TV. Na ocasião, ele comentou a eleição de Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara dos Deputados, e demonstrou discordância com a escolha.

Durante o programa, o apresentador questionou o fato de uma mulher trans ocupar o cargo, afirmando que não considerava a decisão justa. Em seguida, ele declarou que, em sua visão, para ser considerada mulher seria necessário atender a critérios biológicos, como ter útero e menstruar.

Erika Hilton reage na Justiça

Diante das falas, Erika Hilton decidiu tomar medidas judiciais contra Ratinho. Além de solicitar a abertura de um inquérito civil, a deputada também entrou com uma ação civil pública pedindo indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos à população trans e travesti.

Para a parlamentar, as declarações do apresentador não apenas deslegitimam mulheres trans, como também atingem mulheres que não menstruam, não possuem útero ou não têm filhos. Ela argumenta ainda que esse tipo de discurso reforça uma visão excludente sobre a identidade feminina e pode contribuir para o aumento da violência contra pessoas trans.