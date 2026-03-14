Diogo Nogueira explica fim do relacionamento com Paolla Oliveira: “Não estava legal, nem pra mim, nem pra ela”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/03/2026 às 08h36

Quase três meses após o anúncio da separação, Diogo Nogueira comentou publicamente os motivos que levaram ao término do relacionamento com a atriz Paolla Oliveira. O casal confirmou o fim da relação em 22 de dezembro de 2025, após cerca de cinco anos juntos.

Em entrevista à CNN Brasil, o sambista afirmou que a decisão foi tomada de forma consensual depois que o relacionamento passou por um desgaste ao longo do tempo. “Chegamos a um ponto em que não estava dando [para continuar]. Não estava legal, nem pra mim, nem pra ela. Então, tomamos a decisão de nos separar. De continuar uma amizade linda, nos respeitando”, declarou.

Mesmo após o término, Diogo disse que a convivência entre os dois continua marcada pelo respeito e pela amizade. O cantor afirmou que mantém contato frequente com a atriz e também com familiares dela.

“Ela é minha amiga. Eu amo a família dela, amo os irmãos dela. São meus amigos. A gente se fala [com frequência]”, contou o artista.

O sambista também afirmou que os sentimentos não desapareceram com a separação, apenas mudaram de forma. “O amor não acaba. O amor é infinito. Ele só se transforma. Ele só se modifica”, concluiu.