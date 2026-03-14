Eyder Brasil realiza edição do Mulheres Relevantes em Ariquemes e homenageia cerca de 50 mulheres

Por Débora M. Grécia

Publicada em 14/03/2026 às 08h20

O deputado estadual Eyder Brasil realizou, no município de Ariquemes, mais uma edição do Mulheres Relevantes, evento criado para reconhecer histórias de mulheres que contribuem para o desenvolvimento social, comunitário e profissional em suas cidades. Cerca de 50 mulheres da região do Vale do Jamari foram homenageadas durante a cerimônia.

A programação contou com momentos de reconhecimento e também com uma palestra com o tema “Identidade feminina – Quem eu sou além dos papéis”, promovendo reflexão sobre o valor, a identidade e o protagonismo das mulheres na sociedade.

“Esse é um momento para reconhecer mulheres que fazem a diferença todos os dias em suas comunidades. São histórias de força, dedicação e coragem que muitas vezes acontecem de forma silenciosa, mas que têm um impacto enorme na sociedade. E esse reconhecimento também vai continuar em outras regiões do estado, com a próxima edição já confirmada em Vilhena”, destacou Eyder Brasil.

Fotógrafo: Leonardo Cunha