Trecho da RO-140 entre BR-364 e Cacaulândia recebe manutenção após indicação de Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 14/03/2026 às 08h10

Após solicitação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) realiza uma ação de tapa-buracos na RO-140, rodovia que liga a BR-364 ao município de Cacaulândia.





A intervenção tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade da via, garantindo mais segurança para motoristas, moradores e produtores rurais que utilizam a estrada diariamente. A demanda foi apresentada pelo parlamentar ao DER após receber reivindicações da comunidade e de usuários da rodovia, que relataram a necessidade de manutenção no trecho.



Segundo o deputado Pedro Fernandes, acompanhar as demandas da população e buscar soluções junto aos órgãos responsáveis fazem parte do compromisso do mandato com o desenvolvimento da região. “A RO-140 é uma via importante para o município de Cacaulândia e para toda a região. A manutenção garante mais segurança para quem trafega e contribui para melhorar o acesso e o escoamento da produção”, destacou.



O parlamentar também ressaltou que seguirá acompanhando as ações de infraestrutura viária em Rondônia, atuando junto ao governo do estado para garantir melhorias nas rodovias que atendem os municípios e comunidades do interior.