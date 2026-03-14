PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem fortes precipitações neste sábado (14)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte neste sábado (14).
No Acre e em Rondônia, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.
No Amazonas, municípios do extremo oeste do estado, como São Paulo de Olivença e Atalaia do Norte, podem registrar fortes chuvas. Já em Barcelos, a previsão indica tempo claro e mais estável.
Em Roraima, o dia será de poucas nuvens e tempo firme. No Amapá, há possibilidade de chuva em Oiapoque e Calçoene.
No Pará, a expectativa é de chuva isolada em São Félix do Xingu e Parauapebas. Já no Tocantins, a instabilidade mais intensa deve atingir municípios como Porto Nacional, Ipueiras e São Valério.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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