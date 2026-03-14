PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem fortes precipitações neste sábado (14)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 14/03/2026 às 08h00

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte neste sábado (14).

No Acre e em Rondônia, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

No Amazonas, municípios do extremo oeste do estado, como São Paulo de Olivença e Atalaia do Norte, podem registrar fortes chuvas. Já em Barcelos, a previsão indica tempo claro e mais estável.

Em Roraima, o dia será de poucas nuvens e tempo firme. No Amapá, há possibilidade de chuva em Oiapoque e Calçoene.

No Pará, a expectativa é de chuva isolada em São Félix do Xingu e Parauapebas. Já no Tocantins, a instabilidade mais intensa deve atingir municípios como Porto Nacional, Ipueiras e São Valério.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).