Tribunal de Justiça é homenageado pelo TRE-RO em sessão solene

Por TJ/RO

Publicada em 13/03/2026 às 17h01

Nesta quinta-feira, 12 de março de 2026, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) prestou uma homenagem ao Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), reconhecendo-o como parceiro institucional na promoção da cidadania e no fortalecimento da democracia no Estado. O evento, realizado no plenário do TRE-RO, destacou o papel fundamental do TJRO desde a instalação da Justiça Eleitoral no estado, em 1982, quando a Corte de Justiça cedeu magistrados e espaço físico para o funcionamento inicial do TRE.

Durante seu discurso, o desembargador Raduan Miguel, presidente da Corte Eleitoral, enfatizou a solidez da cooperação entre os tribunais: “Certo de que a parceria entre nossas instituições continuará a produzir frutos importantes para o fortalecimento da democracia e para o bem do povo de Rondônia, expressamos nosso reconhecimento e gratidão, na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alexandre Miguel, pelo apoio incondicional e pela sólida parceria mantida ao longo de todos esses anos”.

O presidente do TJRO destacou em seu discurso que a justiça é uma construção coletiva de segurança e cidadania. “Ao olharmos para o horizonte das próximas eleições percebemos que a missão dessa corte eleitoral exigirá uma vigilância sem precedentes”, pontuou o desembargador Alexandre Miguel.

Homenagem e despedida

A sessão também foi dedicada à despedida da juíza Tânia Mara Guirro, que encerra seu biênio na Corte Eleitoral no próximo dia 14 de março. Após os pronunciamentos dos membros da Corte, a magistrada recebeu das mãos do presidente um book de fotografias contendo os principais registros de sua trajetória no período de 2024 a 2026. Em sua fala de despedida, a juíza expressou sua gratidão pelos anos de dedicação à Justiça Eleitoral.