I Mostra “Aqui tem SUS” em Ariquemes destaca inovação e dedicação na saúde

Por Evanildo Santos

Publicada em 14/03/2026 às 08h30

A primeira edição da Mostra “Aqui tem SUS”, realizada em Ariquemes, encerrou nesta sexta-feira (13) com uma cerimônia de premiação que reconheceu o trabalho e o compromisso dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde no município. O evento contou com apoio do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), e premiou iniciativas que contribuem para fortalecer o atendimento à população.

A mostra teve como objetivo dar visibilidade a práticas inovadoras desenvolvidas pelos profissionais da rede municipal de saúde. Ao todo, 36 trabalhos foram apresentados, evidenciando dedicação, criatividade e compromisso com a melhoria dos serviços prestados pelo SUS em Ariquemes.

Durante o evento, a secretária municipal de Saúde, Lorena Fiorenzani, destacou a importância do trabalho dos servidores e ressaltou que o SUS é construído diariamente por profissionais que inovam, acolhem e transformam realidades.

O projeto vencedor foi apresentado pela enfermeira Cristiane Suelen Silva Neves e trata da padronização do processo de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde. A iniciativa busca melhorar o acompanhamento das famílias, fortalecer os registros das visitas domiciliares, organizar as rotinas de trabalho e aprimorar os indicadores do programa Previne Brasil.

Os resultados já demonstram impacto positivo. O município saiu da 41ª colocação no primeiro quadrimestre de 2023 para a 15ª posição no primeiro quadrimestre de 2025 no ranking do Previne Brasil, refletindo melhorias no atendimento e no acompanhamento dos grupos prioritários.

A I Mostra “Aqui tem SUS” reforça o potencial de inovação e o compromisso dos profissionais da saúde de Ariquemes, que seguem trabalhando para fortalecer o SUS e garantir atendimento de qualidade à população.

Fotos: Lara Rodrigues Moreira