Ratinho reage a ação de Erika Hilton e diz que fala foi “crítica política”, não preconceito

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 15h55

O apresentador Ratinho se manifestou nesta sexta-feira (13) sobre a ação movida pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) após declarações feitas durante seu programa no SBT. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o comunicador afirmou que suas falas não tiveram caráter preconceituoso e que se tratariam de posicionamento político.

“Defendo a população trans, mas defendo também o direito de questionar quem governa. Crítica política não é preconceito, é jornalismo. Não vou ficar em silêncio”, declarou o apresentador ao comentar o caso.

A controvérsia começou após uma edição do Programa do Ratinho, exibida na última quarta-feira (11), quando o comunicador criticou a escolha de Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Durante o programa, ele afirmou que a deputada não deveria ocupar o cargo por ser uma mulher trans.

“Não achei muito justo, com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? Ela não é mulher, ela é trans. Não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres. Mulher para ser mulher tem de ser mulher. Eu até respeito todo mundo, comissão de defesa dos direitos da mulher, defendo quem tem comportamento diferente”, disse Ratinho.

Em outro momento da transmissão, o apresentador afirmou que, para “ser mulher, precisa ter útero” e questionou se Erika seria “deputada ou deputado”. “Eu sou contra, devia deixar uma mulher ser presidente da comissão. Quero dizer que não tenho nada contra a deputada ou deputado, não sei. Não tenho nada contra, não me fez nada. Ela fala bem, é boa de prosa. Agora, acho que devia ser mulher”, declarou.

Após as declarações, Erika Hilton protocolou pedido de investigação contra o apresentador no Ministério Público Federal (MPF) e também apresentou representação no Ministério das Comunicações. A parlamentar solicita abertura de ação civil pública, indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos e a suspensão do Programa do Ratinho por 30 dias.

Procurado sobre o caso, o Ministério das Comunicações confirmou ao portal Terra que recebeu a representação administrativa e informou que o material será analisado pela Secretaria de Radiodifusão (Serad), seguindo os procedimentos legais.

Em nota oficial, o SBT afirmou que não concorda com manifestações discriminatórias. “O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores”, informou a emissora.