Polícia Militar prende foragido na zona leste de Porto Velho

Publicada em 16/01/2026 às 08h40
A prisão foi realizada por uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão, durante patrulhamento de rotina na região.
O foragido da Justiça Osenilson de S. P., de 45 anos, conhecido como “Donga”, foi preso no início da tarde desta quinta-feira (15), na Rua São José, no bairro São Francisco, zona leste de Porto Velho.
A prisão foi realizada por uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão, durante patrulhamento de rotina na região. A equipe Reforço 02 era comandada pelo sargento Machado, com apoio do sargento Ubiraton e do cabo Castro Aguiar.
Durante a abordagem, os policiais realizaram consulta nominal e constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. A ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA), da Comarca de Porto Velho.
De acordo com a polícia, Osenilson possuía pena remanescente de 3 anos, 1 mês e 21 dias, referente aos crimes previstos nos artigos 155 e 157 do Código Penal, que tratam de furto e roubo. Após a confirmação do mandado, o foragido recebeu voz de prisão e foi conduzido ao sistema penitenciário, onde ficou à disposição da Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!