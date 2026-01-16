Deputada Lebrinha assegura recurso para serviços de Cirurgia Geral em Alvorada do Oeste
Por Julia Cardoso
Publicada em 16/01/2026 às 09h56
O município de Alvorada D’Oeste recebeu empenho no valor de R$ 2.047.800,00 para o fortalecimento da área de Cirurgia Geral da rede municipal de saúde. O recurso foi viabilizado por meio da atuação da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil).

A aplicação do recurso contribui para a organização da rede municipal e para a melhoria da capacidade de atendimento local, permitindo que os serviços de Cirurgia Geral sejam ofertados de forma mais próxima da população.

Segundo a deputada, a descentralização é fundamental para tornar a saúde pública mais eficiente. “Quando o município tem estrutura para realizar procedimentos cirúrgicos, o atendimento se torna mais rápido e acessível para a população”, afirmou a parlamentar.

O empenho reforça o apoio à gestão municipal de saúde e contribui para a continuidade e ampliação dos atendimentos cirúrgicos oferecidos à população de Alvorada D’Oeste. 

