Empretec e Lidere impulsionam empreendedorismo e liderança em Rondônia

Publicada em 16/01/2026 às 11h07
O Sebrae em Rondônia direcionou esforços para o fortalecimento do empreendedorismo e da liderança no estado, com ações concentradas nos programas Empretec e Lidere. Em 2025 as iniciativas buscaram desenvolver competências, aprimorar a gestão dos negócios e incentivar práticas mais estratégicas e integradas nos territórios.
O Empretec seguiu como uma das principais ferramentas de transformação comportamental oferecidas pela instituição. Com uma metodologia reconhecida internacionalmente, o programa promoveu experiências intensivas que levaram os participantes a refletir sobre atitudes, tomada de decisões e posicionamento diante das oportunidades e riscos do negócio.
Ao longo do ano, empreendedores que passaram pelo seminário relataram mudanças significativas na forma de planejar, liderar equipes e conduzir suas empresas, com impactos diretos na organização interna e na visão de futuro dos empreendimentos.
O programa Lidere, por sua vez, concentrou esforços no fortalecimento de competências voltadas à liderança e à articulação coletiva. A proposta esteve centrada no desenvolvimento de pessoas capazes de influenciar positivamente seus ambientes, promover o diálogo e contribuir para soluções que ultrapassam o âmbito individual das empresas. Estimulando a formação de redes e o engajamento de lideranças locais em iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional, ampliando a capacidade de cooperação entre diferentes setores da sociedade.
A atuação dos dois programas alcançou diferentes municípios de Rondônia, reforçando o compromisso do Sebrae com a interiorização das ações e com o acesso à capacitação empreendedora em todo o estado. Ao conectar empreendedores e lideranças a metodologias, conhecimento e redes de relacionamento, a instituição contribuiu para o fortalecimento do ambiente de negócios e para a construção de soluções mais alinhadas à realidade local.
Para 2026, a expectativa é ampliar o alcance e aprofundar os resultados do Empretec e do Lidere, acompanhando as transformações do mercado e as novas demandas do empreendedorismo. O Sebrae pretende fortalecer a integração entre os programas e outras soluções da instituição, além de incorporar abordagens cada vez mais conectadas à inovação, à sustentabilidade e ao uso estratégico da tecnologia.
A projeção para o próximo ano também envolve o estímulo à formação de lideranças mais preparadas para atuar de forma colaborativa, com visão sistêmica e capacidade de gerar impactos duradouros nos territórios onde estão inseridas. Com os aprendizados e resultados de 2025, o Sebrae em Rondônia segue avançando com foco no desenvolvimento de pessoas, no fortalecimento dos pequenos negócios e na construção de um ambiente empreendedor mais sólido e resiliente.
