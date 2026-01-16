SINTERO participa do 35º Congresso da CNTE em Brasília; evento reúne cerca de 2 mil educadores e educadoras de todo o país

Publicada em 16/01/2026 às 11h19
O SINTERO está em Brasília para o 35º Congresso da CNTE, que começou na quinta-feira (15) e vai até domingo (18). O evento reúne cerca de 2 mil educadores e educadoras de todo o país para discutir os desafios da educação pública e a valorização da comunidade escolar.
A delegação de Rondônia está presente nos debates e plenárias do congresso, interagindo com entidades sindicais, estudantis, educacionais e partidárias e levando para o encontro nacional as demandas do estado. Entre os principais assuntos discutidos estão:
Defesa da escola pública – fortalecimento do ensino público e combate à privatização;
Valorização dos profissionais da educação – remuneração justa, carreira e condições de trabalho;
Escolas cívico-militares – oposição à expansão do modelo;
Políticas públicas para educação – construção e manutenção de ações nacionais que beneficiem a comunidade escolar;
Unidade da categoria – fortalecimento da luta coletiva diante de desafios e ataques à educação pública.
Na abertura, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que “escola é lugar de professor, e não de militar” e reforçou a importância de uma educação pública de qualidade. O presidente da CNTE, Heleno Araújo, ressaltou a necessidade de união da categoria e da luta coletiva para avançar nos direitos dos profissionais da educação.
A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destacou a relevância das pautas do congresso para Rondônia e para a comunidade escolar: “Defender a escola pública, valorizar os profissionais da educação e garantir políticas que beneficiem toda a comunidade escolar são prioridades para o SINTERO. Participar deste espaço nos permite fortalecer a mobilização, construir estratégias coletivas e levar nossa voz para o debate nacional, sempre em defesa da educação de qualidade.”
Para o SINTERO, participar do congresso significa representar a comunidade escolar de Rondônia, articular-se com outras entidades e fortalecer a mobilização nacional em defesa de uma educação pública de qualidade.
