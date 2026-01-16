Eleição do Representante dos Empregados no CONSAD – EMDUR

Publicada em 16/01/2026 às 12h02
A Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho – EMDUR informa que está em andamento o processo eleitoral para escolha do representante dos empregados no Conselho de Administração (CONSAD), conforme Resolução aprovada pelo Conselho de Administração.
Quem pode se candidatar
Poderá se candidatar qualquer empregado ativo da EMDUR, em efetivo exercício, que atenda aos requisitos legais, estatutários e às condições de elegibilidade previstas na Resolução.
A candidatura deverá ser realizada por chapa, composta por 1 (um) titular e 1 (um) suplente.
Inscrição
As inscrições deverão ser realizadas mediante:
Preenchimento do Formulário de Inscrição;
Envio da documentação exigida;
Encaminhamento dos documentos digitalizados por e-mail, dentro do prazo estabelecido no Edital.
Atenção o e-mail correto para inscrição
O e-mail correto para envio das inscrições é: [email protected]
Anexos
Estão disponíveis nesta página:
Resolução da Eleição do Representante dos Empregados no CONSAD - Aqui;
Formulários e demais documentos do processo eleitoral - Aqui.
