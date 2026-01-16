Jean Mendonça agradece ao governador por destina R$ 3,3 milhões para construção da nova sede do Corpo de Bombeiros

Publicada em 16/01/2026 às 11h47
Com recursos assegurados pelo Governo de Rondônia, a construção da nova sede do Corpo de Bombeiros Militar em Pimenta Bueno teve o investimento fixado em R$ 3,3 milhões.
A obra foi viabilizada após solicitação apresentada pelo deputado estadual Jean Mendonça ao governador Marcos Rocha, conforme manifestação pública do parlamentar.
A iniciativa tem como objetivo dotar a corporação de uma estrutura considerada atualizada e compatível com as demandas operacionais da unidade no município.
De acordo com as informações divulgadas, o aporte financeiro estadual será destinado à execução integral da obra, que contempla instalações planejadas para atender às necessidades funcionais dos bombeiros e ampliar as condições de atendimento à população de Pimenta Bueno e de cidades da região.
A nova sede passa a integrar o conjunto de unidades do Corpo de Bombeiros em Rondônia que receberam investimentos em infraestrutura.
Na manifestação, Jean Mendonça registrou agradecimento ao governador Marcos Rocha pelo atendimento da solicitação relacionada à obra. Segundo o deputado, o investimento resulta em melhores condições de trabalho para os profissionais da corporação e impacta diretamente a prestação dos serviços de segurança pública no município.
O parlamentar também informou que a atuação segue voltada à ampliação da infraestrutura pública em Pimenta Bueno, com foco em projetos que envolvem estruturas essenciais para o funcionamento dos serviços estaduais e municipais.
