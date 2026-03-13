Rondônia conquista certificação internacional em auditoria interna e se torna referência na Região Norte

Por Richard Neves

Publicada em 13/03/2026 às 16h07

O estado de Rondônia alcançou um importante avanço na área de governança e controle interno ao conquistar a certificação no Nível 2 do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), tornando-se a primeira unidade da Região Norte a obter esse reconhecimento. A certificação foi concedida à Controladoria-Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) após processo de validação externa conduzido pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci).

O reconhecimento reafirma que a auditoria interna do estado segue padrões internacionalmente reconhecidos, assegurando mais qualidade, organização e confiabilidade na fiscalização do uso dos recursos públicos. Na prática, a certificação comprova que as auditorias passam a ser conduzidas com procedimentos padronizados, fortalecendo a governança, a transparência e a eficiência da gestão pública.

O modelo IA-CM foi desenvolvido pelo Institute of Internal Auditors (IIA), com apoio do Banco Mundial e é utilizado mundialmente como referência para avaliar e aprimorar a maturidade das atividades de auditoria interna no setor público.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essa certificação fortalece a credibilidade institucional do estado, amplia a confiança da sociedade e contribui para a atração de investimentos e parcerias, demonstrando o compromisso do governo com uma gestão pública moderna, eficiente e transparente.

APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA PÚBLICA

O controlador-geral do Estado, José Abrantes Alves de Aquino destacou que a certificação representa um marco para o aprimoramento do controle interno e da governança pública em Rondônia. “Esse reconhecimento evidencia que o estado está alinhado às melhores práticas internacionais de auditoria interna, consolidando o propósito com a transparência, a integridade e o engajamento contínuo da gestão pública”.

A conquista também contribui para ampliar a confiança da sociedade na administração pública, ao assegurar que a fiscalização e o acompanhamento do uso dos recursos públicos são realizados com base em critérios técnicos e metodologias reconhecidas internacionalmente.

ETAPA DE VALIDAÇÃO

A assessora de Harmonização de Normas, Qualidade e Gestão Estratégica da CGE-RO, Beatriz Cristina explicou que o processo de implementação foi construído gradualmente. “O primeiro contato que tivemos com o IA-CM foi em 2022, mas o trabalho efetivo de autoavaliação começou em 2023. Tínhamos cerca de 55% de institucionalização do Nível II e traçamos como meta atingir esse patamar até 2025. Elaboramos um plano de ação e, ao identificar que já atendíamos aos requisitos necessários, solicitamos a validação externa ao Conaci”.

A etapa de validação foi conduzida pelos especialistas Igor Martins da Costa, controlador-geral adjunto do Estado de Minas Gerais e Bruno Fernandes Sugawara, chefe da Unidade de Desenvolvimento Institucional da Controladoria-Geral do Estado do Mato Grosso. Segundo Igor Martins, o processo envolveu a verificação detalhada dos elementos e requisitos do modelo, avaliando a existência e a institucionalização dos chamados KPA’s (unidade de medida de pressão, usada principalmente nas áreas científica e de engenharia), considerados essenciais para a certificação.

Para Bruno Sugawara, o processo evidenciou a organização das atividades desenvolvidas pela controladoria de Rondônia. “Os processos da CGE-RO são bem personalizados e padronizados, como requer o modelo de maturidade em auditoria interna. Foi muito interessante e gratificante participar desse processo, que também representou um importante aprendizado para todos os envolvidos”, afirmou.