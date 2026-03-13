Deputado Luizinho Goebel apresenta prestação de contas do mandato com investimentos em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 13/03/2026 às 16h05

O deputado estadual Luizinho Goebel divulgou um balanço das ações realizadas durante o mandato com investimentos direcionados ao município de Vilhena, no Cone Sul de Rondônia. A prestação de contas reúne iniciativas voltadas a diversas áreas da administração pública, com foco em melhorias de serviços e apoio a instituições que atendem a população.

As ações também estão sendo apresentadas à população por meio de outdoors instalados em diferentes pontos da cidade, que destacam os principais investimentos realizados durante o mandato.

Investimentos em assistência social

Entre as ações apresentadas estão recursos e apoio a entidades e programas voltados à assistência social. As iniciativas incluem atendimento às Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), além de projetos voltados a centros de recuperação de dependentes químicos, centros de convivência para idosos e entidades sociais.

Também foram mencionadas iniciativas voltadas à segurança alimentar e nutricional, proteção social, inclusão produtiva e geração de renda, além de apoio às pessoas com deficiência e ações emergenciais e humanitárias.

Ações na área de segurança pública

Na área de segurança pública, a prestação de contas destaca investimentos em monitoramento eletrônico, aquisição de equipamentos táticos e armamentos, além de melhorias em quartéis e unidades prisionais.

O relatório também inclui a destinação de viaturas, programas de qualificação e capacitação de profissionais da área e apoio a patrulhas especializadas e ações de ressocialização.

Apoio à agricultura e produção rural

O setor agrícola também aparece entre as áreas contempladas. Entre as iniciativas estão a entrega de tratores, implementos e equipamentos agrícolas, além da instalação de usinas fotovoltaicas e perfuração de poços artesianos.

O deputado também citou ações como realização de feiras, programas de treinamento e capacitação, melhoria genética do rebanho e recuperação de estradas utilizadas para o escoamento da produção rural.

Investimentos em educação

Na área da educação, foram citadas ações como construção, reforma e ampliação de escolas, além da entrega de ônibus de transporte escolar, equipamentos de informática e materiais didáticos.

Outras iniciativas incluem a construção de quadras poliesportivas, aquisição de veículos de apoio, valorização de servidores e implantação de escolas cívico-militares.

Ações na saúde pública

A prestação de contas também destaca investimentos na área da saúde, incluindo apoio a unidades de terapia intensiva (UTI), aquisição de medicamentos e equipamentos hospitalares.

Entre as ações citadas estão ainda a realização de cirurgias, exames de imagem, entrega de ambulâncias, melhorias em unidades de saúde e aquisição de veículos de apoio para atendimento à população.

Obras de infraestrutura

No setor de infraestrutura, o balanço apresenta investimentos em pavimentação asfáltica, construção de pontes de concreto e implantação de iluminação pública em LED.

Também foram mencionadas ações como instalação de usinas de asfalto, fábricas de tubos de concreto, aquisição de caminhões e máquinas pesadas, além da instalação de tubos de aço para obras estruturais.

Outras áreas contempladas

O relatório do mandato também cita ações voltadas à cultura, esporte e lazer, apoio ao comércio, à prestação de serviços e à indústria, além de projetos ligados à causa animal e apoio direto aos municípios.

De acordo com o deputado Luizinho Goebel, as iniciativas fazem parte de um conjunto de ações desenvolvidas ao longo do mandato com o objetivo de atender demandas da população e contribuir para o desenvolvimento regional.