“Velho também sente desejo”: Marcos Oliveira critica tabu sobre sexualidade no Retiro dos Artistas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 16h50

Morando atualmente no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, o ator Marcos Oliveira, de 69 anos, fez um relato sobre a rotina no local e apontou limitações na convivência, especialmente em relação à privacidade e à vida afetiva dos moradores.

Conhecido pelo personagem Beiçola, de A Grande Família, ele afirmou que a sexualidade na terceira idade ainda é tratada como tabu. "A gente, que é mesmo que é velho, a sexualidade existe. No inconsciente, à noite, você tem desejos sexuais noturnos, entendeu?", disse em entrevista à revista Veja.

Ao comentar o ambiente da instituição, o ator destacou a ausência de espaço para relações mais íntimas e criticou a ideia de que idosos não devem expressar desejo. "E isso não se toca no assunto, porque velho é para não sentir mais prazer, para não ter mais relação. Aí fica aquela coisa. Não quero que seja... um sexo Cirque du Soleil, entendeu? Que sobe, desce. Não, mas é uma troca de carinho, uma troca de alguma coisa, e aqui não pode ter isso", afirmou.

Marcos também descreveu dificuldades na convivência coletiva, citando barulho e falta de organização no dia a dia. "Viver aqui é ótimo, só que tem que se adaptar. Porque aqui não tem uma conduta geral para conviver, entendeu? Você vai e aguenta. Na hora do almoço é uma refeição que eles falam pra caralh*, gritam. A relação deles é gritar", relatou.

Outro ponto destacado por ele foi a limitação de privacidade no local, o que, segundo o ator, impacta diretamente na qualidade de vida dos residentes.

Meta-descrição: Ator comenta desafios da convivência em instituição e levanta debate sobre sexualidade na terceira idade.

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