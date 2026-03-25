Festival Internacional de Chocolate movimenta Porto Velho e fortalece cadeia do cacau em Rondônia

Por sebrae

Publicada em 25/03/2026 às 16h42

Evento em Porto Velho reúne produtores e chocolatiers marcando a reta final de iniciativa voltada ao desenvolvimento sustentável no estado

O Festival Internacional de Chocolate – AL-INVEST Verde será realizado entre os dias 27 e 29 de março, no Porto Velho Shopping, localizado na Avenida Prefeito Chiquilito Erse, nº 3288, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho, como parte da programação de encerramento do Projeto Cacau Sustentável, desenvolvido pelo Sebrae em Rondônia em parceria com o programa europeu AL-INVEST Verde.

Com foco no desenvolvimento sustentável e no fortalecimento da cadeia produtiva do cacau, a iniciativa contou com investimento de 375 mil euros, captados em 2024, e teve duração de 27 meses. Ao longo desse período, produtores de cacau e fabricantes de chocolate foram atendidos com capacitações, apoio técnico e incentivo à produção sustentável no estado.

Para marcar o encerramento do projeto, que acontece em maio de 2026, uma programação especial foi organizada em três momentos, reunindo produtores, instituições parceiras e o público.

Fortalecimento da cadeia produtiva do cacau

O primeiro evento ocorre no dia 26 de março, em Rolim de Moura, durante as comemorações de aniversário do município, com a realização do “Dia Especial do Cacau”. A programação inclui oficinas sobre a Lei Antidesmatamento da União Europeia e agricultura regenerativa, conduzidas pelo Centro de Colaboração para Produção e Consumo Sustentáveis, entidade alemã parceira da iniciativa.

A ação conta ainda com o apoio do Senar, que participa com palestras voltadas ao fortalecimento do agro regional.

No dia 27, a programação segue com um dia de campo na propriedade do produtor Sadeu Pires, referência na produção de cacau de qualidade e vencedor de concursos estaduais nos anos de 2022 e 2023. O encontro contará com troca de experiências, orientações técnicas e discussões sobre o cenário do mercado, que atualmente enfrenta queda nos preços da commodity.

O Projeto Cacau Sustentável é coordenado por Nilo Oliveira, analista técnico da Unidade de Produtividade e Desenvolvimento Empresarial (UPDE), com apoio da equipe do Sebrae em Ji-Paraná, e reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento econômico sustentável e a valorização dos pequenos negócios em Rondônia.

Diante das recentes oscilações no mercado do cacau, torna-se ainda mais importante investir em estratégias que fortaleçam a sustentabilidade e a competitividade da produção, especialmente no contexto da agricultura familiar.

Programação reúne produtores, capacitação e experiências no campo

O Festival Internacional de Chocolate reunirá 12 expositores, no Porto Velho Shopping, que apresentarão chocolates produzidos em Rondônia, incluindo opções sem glúten, sem lactose, mais intensas ou mais suaves, atendendo a diferentes perfis de consumidores.

Além da comercialização, o evento busca ampliar o conhecimento do público sobre o processo de produção do chocolate, desde a amêndoa do cacau até o produto, destacando a qualidade e a identidade do cacau rondoniense, que já conta com Indicação Geográfica.

A iniciativa também aposta na divulgação digital, com a participação de influenciadores, para ampliar o alcance do evento e fortalecer o reconhecimento do chocolate produzido no estado.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).