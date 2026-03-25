“Dor insuportável”: Cacau Protásio relata reação após uso de pomada capilar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 16h53

Um problema de saúde levou Cacau Protásio a fazer um alerta nas redes sociais nesta quarta-feira (25). A atriz contou que desenvolveu uma inflamação no olho direito após usar uma pomada capilar, situação que provocou dor intensa e dificuldade de enxergar.

Segundo o relato, os sintomas começaram durante a madrugada, quando ela acordou com forte desconforto. "Usei uma pomada ontem e hoje de madrugada acordei com muita dor, uma dor insuportável, que me fazia chorar. Não conseguia abrir o olho. Isso aconteceu no meu olho direito", afirmou.

De acordo com a atriz, o olho ficou lesionado e segue em tratamento para recuperação completa. Apesar do susto, ela disse acreditar que não haverá consequências permanentes. "Não fiquei cega, acredito que não vou ficar. Mas vamos ter cuidado com nossa saúde e nossa vista", declarou.

A situação levou Cacau a reforçar um alerta sobre o uso de produtos capilares, especialmente aqueles utilizados para modelagem ou fixação de penteados. Ela recomendou atenção redobrada para evitar acidentes semelhantes.