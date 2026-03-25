Educação profissional avança na área de turismo e expande o número de guias turísticos em Rondônia

Por João Albuquerque

Publicada em 25/03/2026 às 16h47

Em 2019, quando o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) começou a expansão do ensino profissionalizante, Rondônia contava apenas com três guias de turismo cadastrados no Ministério do Turismo. Hoje, com a oferta de qualificação de mão de obra no cenário rondoniense, o estado dispõe de mais de vinte guias de turismo. Avanços como esse está sendo apresentado durante o VII Encontro de Gestores Municipais de Turismo e do Trade Turístico realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), campus Guajará–Mirim, terça–feira (24) e quarta–feira (25).

Durante a programação, a Superintendência Estadual de Turismo (Setur), que organiza o evento, alinha ações com gestores públicos de turismo dos 52 municípios rondonienses, empresários, profissionais do setor e parceiros com o objetivo de manter o ritmo de crescimento do segmento econômico.

Participantes do Encontro de Gestores são recebidos na Aldeia Lage Velho que se destaca no etnoturismo

Paralelamente às palestras, painéis e troca de experiências sobre atividades turísticas nos quatro cantos do estado, os participantes estão visitando pontos turísticos de Guajará-Mirim. A Pérola do Mamoré apresenta novidades, entre as quais, o etnoturismo da Aldeia Lage Velho. O turista é recebido no local com cortejo dos guerreiros, danças e músicas tradicionais indígenas; contato direto com a cultura ancestral, artesanato autêntico confeccionado na aldeia, sabores da floresta, trilha ecológica até a Cachoeira do Lage, entre outros atrativos.

TRABALHO INTEGRADO

A guia de turismo Dayse Lucyd Rodrigues do Carmo que fez o Curso Técnico em Eventos, em Porto Velho que participa do encontro, juntamente com outros guias de turismo formados no Idep, ressalta que, com a sintonia entre os órgãos governamentais o principal beneficiado é o cidadão rondoniense. “Estamos ampliando os nossos conhecimentos, vivenciando novas experiências e conhecendo novas potencialidades turísticas de Rondônia para realizarmos um trabalho cada vez mais eficiente e promissor”.

Para a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, que também está presente no evento, a instituição lança seus cursos de acordo com as tendências do mundo do trabalho. “A proposta pedagógica visa formar trabalhadores habilitados em ocupações que estejam com alta empregabilidade para que o aluno ocupe logo uma vaga de emprego ou abra o seu próprio negócio”, enfatizou.

Acompanhar o grupo em trilhas faz parte das atribuições de um guia turístico

Algumas atribuições do guia de turismo:

Acompanhamento e Condução: Guiar grupos em roteiros urbanos, ecoturismo, visitas a museus e viagens nacionais ou internacionais.

Transmissão de Informações: Compartilhar conhecimentos históricos, culturais, arquitetônicos e geográficos sobre o local visitado.

Planejamento e Logística: Organizar cronogramas, confirmar horários de atrações e gerenciar o tempo de traslado.

Segurança e Suporte: Prestar assistência técnica e segurança aos visitantes, resolvendo imprevistos como mudanças climáticas ou emergências.

Interação com Fornecedores: Fazer a ponte entre turistas e fornecedores locais, como: restaurantes, transportes e pontos de vendas .