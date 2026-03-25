Sema resgata gato preso em bueiro na zona Sul de Porto Velho

Por Sema

Publicada em 25/03/2026 às 16h42

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) resgatou, nesta segunda-feira (23), um gato preso em um bueiro no bairro Cidade Nova, na zona Sul da capital.

A ação contou com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, acionados após moradores informarem a situação. As equipes isolaram a área e utilizaram equipamentos para retirar o animal com segurança.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, disse que o resgate mostra o compromisso da Prefeitura com a proteção animal. “Atuamos com rapidez para garantir segurança e cuidado. A participação da população é fundamental nas denúncias.”

Após o resgate, o gato foi encaminhado à Clínica de Bem-Estar Animal, na Avenida Mamoré, bairro Lagoinha, onde recebe atendimento.

A Sema orienta a população a denunciar casos de resgate ou maus-tratos contra animais pelo WhatsApp (69) 98423-4092.