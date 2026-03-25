Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 16h44

Após eliminar cerca de 90 quilos, Thais Carla revelou que ainda está se adaptando à nova aparência. A influenciadora, de 34 anos, contou que se surpreende ao se ver no espelho depois da transformação física iniciada antes mesmo da cirurgia bariátrica, realizada em abril de 2025.

Em vídeos publicados nas redes sociais, ela mostrou parte da rotina de exercícios e comentou o impacto das mudanças no próprio corpo. "Acabei de malhar. Estou acabada! Olha os ossinhos [da clavícula] da garota! Eu fico olhando isso e acho tão estranho, gente. É tudo tão novo… Vocês não fazem ideia", disse.

O processo de emagrecimento incluiu uma fase anterior à cirurgia, quando Thais precisou modificar hábitos alimentares e iniciar atividades físicas. Na época, ela chegou a perder cerca de 30 quilos, etapa necessária para atender às recomendações médicas antes do procedimento. Antes da mudança, a influenciadora ultrapassava os 200 kg.

Além de relatar a experiência pessoal, Thais também incentivou seguidores a manterem atenção à própria jornada. "Por isso é que você tem que se olhar e se entregar. Porque, senão, às vezes se perde no meio de uma caminhada. Porque não está se olhando, não está prestando atenção no que é de verdade. Olha mesmo para você, para si, para dentro dos seus olhos. Bora se olhar!", afirmou.

A influenciadora segue compartilhando a rotina de treinos e cuidados com a saúde, destacando o período de adaptação após a perda significativa de peso.