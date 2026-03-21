Servidores Públicos avançam na construção de representação em Brasília com Almir José

Por Redação

Publicada em 21/03/2026 às 11h05

Os representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia deram um passo estratégico ao colocar no centro do debate um tema que há anos trava avanços da categoria: a falta de representatividade política em Brasília.

Durante reunião realizada no auditório do Hotel Golden Plaza, em Porto Velho, os representantes do Sindsef trouxeram à pauta a necessidade de ocupar espaços de decisão. Um movimento que nasce da base e ganha força diante de uma realidade conhecida: direitos conquistados que dependem não apenas de técnica, mas de vontade política para sair do papel.

Nos últimos anos, os representantes da entidade tem atuado diretamente em Brasília, percorrendo gabinetes, dialogando com parlamentares e pressionando por pautas essenciais, como o cumprimento de direitos históricos de servidores, reenquadramentos, correções salariais e reconhecimento de categorias que aguardam solução há décadas.

Nesse cenário, o nome do presidente do sindicato, Almir José, passou a ser cogitado como pré-candidato a deputado federal. O convite partiu do prefeito de Porto Velho e presidente estadual do Podemos, Léo Moraes.

Por se tratar de uma entidade coletiva, a decisão não poderia ser individual. Precisava nascer do debate, da escuta e da deliberação conjunta. E foi exatamente isso que aconteceu.

A reunião reuniu servidores e lideranças sindicais em um ambiente de construção política, com foco na formação da nominata de pré-candidatos a deputado federal pelo Podemos.

Ao saber da mobilização em torno do nome de Almir, Léo Moraes fez questão de participar do encontro. Em sua fala, destacou o perfil do sindicalista como alguém movido por propósito, entrega e compromisso real com as pessoas.

"Política não se faz apenas com intenção. É preciso disposição, paixão e intensidade. Não basta gostar do projeto. É necessário trabalhar em alta rotação, principalmente quando se está defendendo milhares de pessoas que hoje se sentem sem voz."

Léo também ressaltou que Almir já demonstra essa postura na prática, ao percorrer municípios, ouvir servidores e se colocar presente onde os problemas realmente existem.

Almir José, por sua vez, falou com firmeza sobre o peso da missão.

"Quando uma responsabilidade desse tamanho se apresenta, ela não pode ser ignorada. Ela precisa ser assumida com coragem. Eu sei o tamanho desse desafio, mas também sei que não estou sozinho. Estamos falando de milhares de servidores que hoje não se sentem representados no Congresso Nacional."

O presidente do Sindsef reforçou que sua atuação sempre foi baseada no contato direto com a base, ouvindo de perto as dores e as necessidades da categoria em todas as regiões do estado.

O movimento agora ganha forma.

Mais do que uma pré-candidatura, o que está em construção é uma nova estratégia de representação: feita por quem vive a realidade do servidor público e entende, na prática, onde estão os gargalos.

A audiência marca o início de uma articulação política que nasce dentro da própria categoria e aponta para um objetivo claro: dar voz, força e presença real aos servidores públicos federais em Brasília.

No período da noite de ontem o ato de filiação aconteceu na sede do partido PODEMOS em Porto Velho.