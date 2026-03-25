Controlador de Porto Velho assume presidência do CONECI em Rondônia

Por CGM

Publicada em 25/03/2026 às 16h45

A Prefeitura de Porto Velho amplia sua atuação na área de controle e governança com a eleição do controlador-geral do município, Jonhy Milson Oliveira Martins, à presidência do Conselho Estadual de Controle Interno de Rondônia (CONECI/RO).

A posse ocorreu no auditório do Tribunal de Justiça de Rondônia e reuniu autoridades e gestores públicos.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, essa conquista consolida Porto Velho como referência em gestão e controle público. “Estamos fortalecendo a transparência e a eficiência administrativa. É um avanço que beneficia todo o estado. Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso com a população.”

A eleição reforça o papel de Porto Velho como referência em controle interno e gestão pública no estado. O município tem avançado na adoção de práticas voltadas à transparência, eficiência administrativa e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

A iniciativa conta com apoio da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e do Conselho Nacional de Controle Interno, ampliando a integração entre os órgãos de controle e a articulação entre Estado e municípios.

Durante a posse, Jonhy Milson destacou o papel estratégico do controle interno

Durante a posse, o novo presidente destacou o papel estratégico do controle interno. “O objetivo é garantir o uso correto dos recursos e fortalecer a eficiência administrativa”.

Fortalecimento institucional

O CONECI atua na padronização de procedimentos, capacitação técnica e apoio aos gestores públicos. Com a nova presidência, Porto Velho passa a liderar a articulação estadual, contribuindo para a melhoria dos processos e a qualificação da gestão pública em Rondônia.

Entre as prioridades estão o uso responsável dos recursos, o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e o apoio à execução de políticas públicas.

Impacto na gestão

O fortalecimento do controle interno amplia a segurança administrativa e melhora a qualidade dos serviços públicos. A atuação integrada entre os entes públicos permite maior eficiência na aplicação dos recursos e mais transparência na gestão.

A presença de Porto Velho à frente do Conselho consolida o município como referência na área e amplia a troca de experiências entre as administrações municipais.