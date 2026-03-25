“A chave virou”: Melody diz que deixou de ser promessa e passou a se ver como marca

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 16h58

Após alcançar faturamento estimado em R$ 50 milhões em 2025, Melody afirma que passou a encarar a própria carreira sob uma nova perspectiva. Aos 19 anos, a artista diz que deixou de ser vista apenas como uma aposta e passou a se posicionar como um nome consolidado no mercado musical.

Segundo a cantora, a mudança ocorreu após o desempenho de um de seus principais sucessos. “Menina, a chave virou completamente com o sucesso de ‘Jetski’, que foi um divisor de águas real na minha trajetória. O momento exato em que o tamanho do negócio foi quando percebi que o mercado, que antes olhava para mim apenas como uma promessa, começou a me enxergar como uma marca consolidada”, afirmou em entrevista.

Com a nova fase, Melody relata que passou a tratar a carreira de forma mais estratégica, ampliando a visão sobre sua presença artística. “A Melody não era mais só a cantora no palco, mas um negócio e uma marca pessoal que eu precisava cuidar de forma estratégica e intencional”, explicou.

Apesar da projeção ainda jovem, ela afirma que teve uma rotina considerada comum antes do sucesso. “Eu tive uma vida bem normal, ia para escola, era super nerd, adorava fazer capas decoradas e só tirava 10 em redação. Só depois pensava em música e shows”, disse. A artista também minimizou impactos negativos da exposição precoce: “Amadureci rápido pelas pancadas, mas minha infância não foi danificada de jeito nenhum.”

Atualmente, Melody aposta na construção da própria imagem como parte central da carreira, destacando que elementos além da música também influenciam a percepção do público. “Assim como roupa, cabelo ou maquiagem, o perfume também diz quem você é. Tem artista que você lembra até pelo cheiro”, comentou.

A cantora também afirmou que aprendeu a lidar com críticas ao longo do tempo. “Eu aprendi com meu pai que sempre vai ter gente criticando. Tem dias que eu até acho graça, é o famoso ‘fale bem ou fale mal’”, disse. No campo musical, ela segue explorando diferentes estilos. “Eu escuto música 24 horas por dia. Amo misturar ritmos, pegar pop e colocar piseiro, funk ou até sertanejo. Minha inspiração é o que está rolando de legal”, concluiu.