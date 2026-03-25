Emenda de Jean Mendonça destina R$ 130 mil para reforma de caixa Caixa d'água em distrito de Castanheiras

A reforma integral da caixa d’água do distrito de Jardinópolis, em Castanheiras, deverá ser executada com recursos de R$ 130 mil já disponibilizados na conta da prefeitura. A medida busca solucionar uma demanda considerada antiga na localidade, com impacto direto no abastecimento e na rotina das famílias da região.
O valor foi destinado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Jean Mendonça, com foco na melhoria da infraestrutura hídrica do distrito. A iniciativa foi viabilizada após solicitação apresentada ao gabinete parlamentar pelo vereador João Serafim.
De acordo com o deputado, o encaminhamento da demanda ocorreu a partir da interlocução com representantes locais.
Ele afirmou que o gabinete tem buscado apoiar projetos voltados à melhoria das condições de vida da população de Castanheiras e do distrito de Jardinópolis, destacando a continuidade das ações voltadas ao atendimento de necessidades apontadas por lideranças municipais.
