Emenda de Jean Mendonça destina R$ 130 mil para reforma de caixa Caixa d'água em distrito de Castanheiras
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 25/03/2026 às 15h09
 A reforma integral da caixa d’água do distrito de Jardinópolis, em Castanheiras, deverá ser executada com recursos de R$ 130 mil já disponibilizados na conta da prefeitura. A medida busca solucionar uma demanda considerada antiga na localidade, com impacto direto no abastecimento e na rotina das famílias da região.

O valor foi destinado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Jean Mendonça, com foco na melhoria da infraestrutura hídrica do distrito. A iniciativa foi viabilizada após solicitação apresentada ao gabinete parlamentar pelo vereador João Serafim.

De acordo com o deputado, o encaminhamento da demanda ocorreu a partir da interlocução com representantes locais.

Ele afirmou que o gabinete tem buscado apoiar projetos voltados à melhoria das condições de vida da população de Castanheiras e do distrito de Jardinópolis, destacando a continuidade das ações voltadas ao atendimento de necessidades apontadas por lideranças municipais. 

 

Jean Mendonça Castanheiras Jardinópolis emenda parlamentar caixa d’água infraestrutura Rondônia abastecimento de água
