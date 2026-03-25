Silvia Cristina destina R$ 200 mil para Apae de São Miguel do Guaporé e reforça parcerias locais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/03/2026 às 16h23

A manutenção das atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de São Miguel do Guaporé contará com novos recursos federais ao longo deste ano. A deputada federal Silvia Cristina informou a destinação de R$ 200 mil para a instituição, sendo metade já entregue e o restante previsto ainda para 2026.

De acordo com a parlamentar, o repasse busca garantir o custeio das atividades da entidade, que atende pessoas com deficiência no município. Ela afirmou que a iniciativa se repete mais uma vez, destacando a continuidade do apoio à Apae local.

Durante a agenda, a deputada mencionou a atuação conjunta de autoridades municipais e estaduais na viabilização das ações. Segundo ela, a liberação do convênio contou com a participação do prefeito Edilson Crispin, além da aprovação por parte dos vereadores do município.

A parlamentar também citou o trabalho do deputado estadual Ismael Crispin, responsável pela destinação de quase R$ 1 milhão para a construção de uma quadra na Apae, ampliando a estrutura da instituição.

Ao comentar a atuação junto às Apaes, Silvia Cristina afirmou que seguirá acompanhando e contribuindo com as entidades. “Nosso trabalho continua”, declarou.