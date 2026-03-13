Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/03/2026 às 14h36

A construção do viaduto localizado no trevo de Colorado do Oeste, no Cone Sul de Rondônia, voltou a avançar após a retomada dos trabalhos no local. A estrutura está sendo implantada no entroncamento entre as rodovias BR-364 e BR-435, ponto considerado estratégico para o tráfego de veículos que circulam pela região.

O retorno das atividades ocorre após articulações e acompanhamento realizados pelo deputado federal Lúcio Mosquini junto aos órgãos responsáveis pela obra. Segundo o parlamentar, a retomada atende a um compromisso anunciado no início do ano, quando ele informou que estava atuando para solucionar entraves que haviam interrompido a execução do projeto.

A intervenção é considerada relevante para a infraestrutura logística do sul de Rondônia. A expectativa é de que a nova estrutura contribua para melhorar as condições de mobilidade no trecho, aumentar a segurança viária e facilitar o fluxo de veículos utilizados no transporte da produção agrícola.

Mosquini afirmou que o reinício das obras representa o avanço de um compromisso assumido anteriormente. Segundo ele, a retomada demonstra que, por meio de diálogo e articulação institucional, projetos importantes podem voltar a caminhar.

Com o retorno dos serviços, a expectativa é que o cronograma volte a evoluir de maneira regular. A obra deve beneficiar motoristas, transportadores e moradores de diversos municípios do Cone Sul que utilizam o entroncamento diariamente.

O parlamentar também informou que continuará acompanhando o andamento da construção para assegurar que os trabalhos sejam executados dentro do prazo previsto e atendam às necessidades da população. A estrutura é apontada como uma das intervenções mais relevantes para a logística regional, por conectar rotas utilizadas no transporte de grãos, insumos e outros produtos agropecuários.