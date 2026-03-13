Visitantes encontram na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré um espaço de lazer e contemplação

Por Hellon Luiz

Publicada em 13/03/2026 às 16h01

Todos os dias, no fim da tarde, a rotina de Oris Rodrigues segue um caminho que já virou tradição. Aos 68 anos, a dona de casa e aposentada sai do bairro Agenor de Carvalho, pega o transporte coletivo e segue até o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O destino é sempre o mesmo: um cantinho de frente para o rio onde ela observa o pôr do sol.

Entre o movimento de visitantes e o brilho dourado refletido nas águas do Rio Madeira, Oris diz que encontrou ali um lugar de calma no meio da correria do dia a dia. “Eu venho sempre porque aqui é muito tranquilo e me dá uma paz de espírito muito grande. Gosto de ficar olhando o rio, a natureza, o pôr do sol com aqueles raios brilhando. Quando ficou fechado foi muito ruim, porque a gente fica sem ter onde se distrair. Agora eu venho, contemplo tudo isso e quando saio daqui volto pra casa mais leve, com alegria. Agradeço a Deus pela minha vida e por poder estar sempre aqui”, conta.

Cenário histórico e paisagem natural fazem da antiga ferrovia um dos espaços mais visitados da capital. Caminhar pelos trilhos centenários, observar as locomotivas preservadas e admirar a vista para o Rio Madeira transforma o passeio em uma experiência que mistura memória, cultura e lazer.

Para o jovem Levi Fernandes, que trabalha com marketing, o complexo também se tornou um dos lugares preferidos da cidade para registrar fotos e aproveitar momentos de descanso. “O ambiente aqui é muito agradável, bem ventilado, e tem um pedaço da nossa história. Isso faz a gente parar um pouco, refletir e sentir uma certa paz”, diz.

Além de turistas e jovens que buscam boas imagens para as redes sociais, o espaço também é bastante frequentado por famílias. No fim de tarde, crianças brincam pelo deque e pelo pátio das locomotivas enquanto os pais aproveitam a paisagem.

Moradores do bairro São Cristóvão, os empreendedores Naty Nascimento e Thayron Igor costumam visitar o complexo com os filhos Israel, de 7 anos, e o pequeno Izaque, de 8 meses. Em meio à rotina de trabalho, eles aproveitam qualquer momento livre para passear pelo local. “A gente estava trabalhando, fomos buscar ele no reforço e resolvemos passar aqui na praça para dar uma volta. A paisagem é linda e o pôr do sol é muito bonito”, conta Naty.

Para Thayron, o espaço é ideal para as crianças gastarem energia e se divertirem com segurança. “Aqui é o lugar que ele gosta porque tem espaço para correr. É tranquilo e dá para deixar ele brincar com outras crianças. Sempre que temos um tempo a gente traz ele para aproveitar”, diz.

O Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é um dos patrimônios históricos mais importantes da capital rondoniense e reúne diferentes atrações para moradores e turistas. O local conta com museu ferroviário, pátio com locomotivas históricas, mirante para o Rio Madeira, anfiteatro e praça de alimentação, além de áreas abertas ideais para caminhada, lazer e registros fotográficos.

VISITAS

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos fins de semana e feriados das 9h às 22h, com entrada gratuita. Entre as atividades mais procuradas estão a visita ao Museu Ferroviário, o passeio pelo pátio das locomotivas, passeios de barco e a contemplação do pôr do sol no mirante, um dos momentos mais aguardados por quem passa pelo cartão-postal de Porto Vel