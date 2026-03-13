“Declare Seu Amor 2026” incentiva destinação de imposto de renda para Porto Velho

Por Felipe Tarcio

Publicada em 13/03/2026 às 16h23

A campanha “Declare Seu Amor 2026” foi lançada nesta sexta-feira (13), em Porto Velho, com o objetivo de incentivar contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda para fundos que apoiam crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é promovida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e conta com a participação da Prefeitura de Porto Velho.

A campanha busca conscientizar a população sobre a possibilidade de apoiar projetos sociais sem custos adicionais, apenas direcionando parte do imposto que já seria pago à União. Os contribuintes podem destinar até 6% do Imposto.

“Em regra, precisamos reconhecer a realidade de Porto Velho para que possamos promover as mudanças necessárias. Esse projeto é um gesto de amor ao próximo e à humanidade”, declarou o prefeito Léo Moraes no evento.

Durante a solenidade, também foram apresentadas orientações sobre como pessoas físicas e jurídicas podem realizar a destinação dos recursos. Os valores arrecadados podem ser repassados aos fundos municipais, estaduais e nacionais.

“Esse recurso é destinado a garantir educação, saúde e proteção de direitos para crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade”, falou a secretária-adjunta de Inclusão e Assistência Social (Semias), Tércia Marília.

A campanha foi criada no âmbito do TJRO em 2018, pelo desembargador Isaías Fonseca Moraes, atual coordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ). “Porto Velho tem potencial para ampliar significativamente essas destinações e fortalecer as ações sociais. Que esse espírito de solidariedade continue motivando as pessoas a ajudar quem mais precisa”, mencionou Léo Moraes.