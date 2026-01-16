Paulistão 2026; Garrinsha brilha na abertura; Tabelinha Rondoniense tem destaques

Publicada em 16/01/2026 às 11h23
Paulistão 2026: Favoritos se impõem e rodada mexe com a tabela. Cariocão 2026: favoritos vencem e Garrinsha brilha na abertura. Copinha define oitavas com Palmeiras e São Paulo em destaque. No Tabelinha: destaques para reforma nos estádios, time da Copinha e suas revelações.
Bragantino lidera com show, Palmeiras vence clássico e São Paulo reencontra o MorumBis. Bangu faz festa em Moça Bonita; Vasco lidera, Flu e Botafogo largam bem. Clássicos, goleadas e pênaltis marcam a reta decisiva do mata-mata.
Paulistão - A segunda rodada do Paulistão Casas Bahia 2026 teve atuações marcantes e mudanças importantes na classificação. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino atropelou o Corinthians por 3 a 0, com dois gols de Jhon Jhon e outro de Mosquera. A vitória levou o Toro Loko aos seis pontos e à liderança isolada.
No MorumBis, o São Paulo venceu o São Bernardo por 1 a 0, em seu retorno ao estádio após 82 dias. O triunfo deu os primeiros três pontos ao Tricolor, que agora se prepara para o clássico contra o Corinthians.
Já no primeiro clássico do ano, o Palmeiras bateu o Santos por 1 a 0, com gol de Allan. O Verdão manteve 100% de aproveitamento e assumiu a ponta, enquanto o Peixe caiu para o meio da tabela.
Carioca - A primeira rodada do Campeonato Carioca foi marcada por emoção e boas histórias. Em Moça Bonita, o Bangu venceu o Flamengo por 2 a 1, com show de Garrinsha, autor de um gol e uma assistência, levando mais de sete mil torcedores à festa no subúrbio.
No Luso-Brasileiro, o Fluminense estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, com gols de Ruben Lezcano e John Kennedy. Já o Botafogo, com time formado por atletas da Copinha, bateu a Portuguesa por 2 a 0 e confirmou a boa fase defensiva.
Copa SP - A Copa São Paulo de Futebol Júnior conheceu na quinta-feira (15) os últimos classificados às oitavas de final. Palmeiras e São Paulo confirmaram o favoritismo e seguem vivos na principal competição de base do país, que começou no dia 2 e terminará em 25 de janeiro.
O São Paulo avançou com autoridade ao golear o Operário-PR por 5 a 1. Já o Palmeiras teve duelo dramático contra o Flamengo-SP: empate em 1 a 1 e vitória alviverde por 13 a 12 nos pênaltis, após 26 cobranças.
Outros destaques foram as goleadas do Red Bull Bragantino sobre o Canaã-DF (5 a 1) e do Botafogo diante do Juventude (4 a 1). Ituano e Internacional também avançaram, este último, após longa disputa de pênaltis.
CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL
Grêmio x América-RN; Ceará x XV de Jaú; Atlético-PI x Guanabara City-GO; Cruzeiro x Santos; Red Bull Bragantino x São Paulo; Botafogo x Itaquaquecetuba AC; Ituano x Palmeiras; Ibrachina x Internacional.
Tabelinha Rondoniense
Problemas estruturais voltam a impactar a principal competição do Estado. Três jovens da base são negociados com Corinthians e Internacional. FFER entrega equipamentos e reformas em cinco praças esportivas.
Aluízio - Às vésperas do início do Campeonato Rondoniense 2026, o Estádio Aluízio Ferreira enfrenta mais um problema estrutural. Sem refletores, após ato de vandalismo, o principal palco do futebol local terá jogos à tarde durante a semana. Quatro clubes da capital serão afetados, dificultando o acesso de torcedores, imprensa e prejudicando o rendimento dos atletas. A Sejucel informou que os danos estão sendo avaliados e que o jogo de abertura, no sábado (17), está mantido.
Vendas - A participação do União Cacoalense na Copinha deixou um legado importante fora de campo. Após boas atuações, o clube de Cacoal emplacou três atletas em grandes centros do futebol brasileiro. O atacante Laerte Jr., de 16 anos, e o volante Ji-Paraná foram contratados pelo Corinthians, enquanto o atacante Gutinho acertou com o Internacional. As transferências confirmam a força do trabalho de base e colocam o futebol rondoniense em evidência no cenário nacional.
Imprensa - A Federação de Futebol de Rondônia, em parceria com a Sejucel e a CBF, realizou a entrega de equipamentos e melhorias em cinco estádios do Estado pelo Projeto Palcos do Futebol. O Aluízio Ferreira recebeu reforma nos vestiários e novos equipamentos. Também foram beneficiados os estádios Biancão, Cassolão, Luiz Alves Ataíde e Portal da Amazônia, com sistemas de irrigação e reformas. As ações visam dar mais conforto e qualidade ao futebol rondoniense.
