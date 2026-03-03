Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/03/2026 às 09h30

Foi publicado pela Prefeitura de Espigão D’Oeste o Edital nº 01/2026 do Programa Bolsa Atleta, iniciativa voltada ao reconhecimento do desempenho esportivo no município. Ao todo, 16 bolsas serão destinadas ao esporte de rendimento, com foco em atletas, paratletas, equipes e técnicos que participam de competições em diferentes níveis.

As bolsas são direcionadas a representantes do município em disputas municipais, estaduais, nacionais e internacionais. De acordo com a administração municipal, o programa reconhece o esforço, a disciplina e a dedicação de quem atua no esporte competitivo e leva o nome de Espigão D’Oeste para além dos limites locais.

A proposta é fortalecer o esporte como instrumento de desenvolvimento pessoal e coletivo. Conforme destacado na divulgação oficial, trata-se de um compromisso com cidadãos que veem na prática esportiva uma ferramenta de transformação, superação e geração de oportunidades.

A prefeitura informou ainda que o edital completo está disponível no site oficial do município. Os interessados que treinam, competem e representam a cidade podem acessar o documento para consultar critérios, regras e prazos de participação.