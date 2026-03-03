DER atende solicitação do deputado Pedro Fernandes e realiza manutenção na RO-144, no trecho entre Ariquemes e Cacaulândia

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 03/03/2026 às 10h24

O trecho da RO-144, mais conhecido como Travessão B-40, que liga a BR-364 ao Distrito de Joelândia, em Ariquemes e Cacaulândia, começou a receber serviços de manutenção após solicitação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).

A demanda foi encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), que atendeu ao pedido e incluiu a via no cronograma de intervenções. A rodovia é estratégica para a mobilidade da região, sendo utilizada diariamente por produtores rurais, moradores e pelo transporte escolar, além de desempenhar papel fundamental no escoamento da produção agrícola.

O deputado Pedro Fernandes destacou a importância da atuação conjunta para garantir melhorias nas estradas estaduais. “Nosso compromisso é ouvir a população e levar as demandas aos órgãos competentes. Essa é uma estrada essencial para a região, e a manutenção garante mais segurança, melhores condições de tráfego e apoio ao setor produtivo”, afirmou o deputado.

O parlamentar reforçou que continuará acompanhando os serviços executados pelo DER e mantendo diálogo permanente para assegurar que as rodovias da região recebam a atenção necessária, contribuindo para o desenvolvimento e qualidade de vida da população.