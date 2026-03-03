Campanha “Jaru salvando vidas, quem doa sangue, doa vida!” será realizada nos dias 20 e 21 de março

Por Assessoria

Publicada em 03/03/2026 às 11h30

Acontece nos dias 20 (sexta-feira) e 21 (sábado) deste mês mais uma edição da campanha “Jaru salvando vidas, quem doa sangue, doa vida!”, realizada por meio da parceria entre a Prefeitura de Jaru e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia – Fhemeron.

A coleta acontecerá no Centro de Saúde Especializado da Mulher, localizado na rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2026, Setor 04. Durante a sexta-feira, o atendimento ao público será das 8h até as 18h, e no sábado, das 8h até as 16h.

Os requisitos para se tornar um doador de sangue são: ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, estar bem alimentado e comparecer à triagem de posse de documento pessoal com foto.