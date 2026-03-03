Frentes de limpeza renovam o aspecto visual de Porto Velho

Por Augusto Soares

Publicada em 03/03/2026 às 11h39

A Prefeitura de Porto Velho intensifica as frentes de trabalho com objetivo de reforçar os serviços de limpeza e manutenção em diversos pontos da cidade. Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos (Seinfra), o calendário de ações visa manter a cidade sempre bem cuidada, com foco na saúde e bem-estar da população.

Para garantir mais agilidade e maior eficiência, a operação conta com o suporte de varredeiras elétricas e mecanizadas, capinadeiras e um caminhão hidrojato, além de seis caminhões caçamba e duas retroescavadeiras para garantir rapidez no recolhimento dos resíduos nas vias e nos espaços públicos.

As equipes operacionais foram distribuídas em diversas frentes de trabalho para otimizar a execução dos serviços que incluem roçagem, raspagem da sujeira acumulada na sarjeta, varrição e recolhimento de resíduos, entre outras atividades que fazem parte do planejamento.

“Todas essas ações fazem parte do planejamento da gestão e, portanto, determinadas diretamente pelo prefeito Léo Moraes”, enfatizou o secretário Thiago Cantanhede (Seinfra).

O prefeito Léo Moraes lembrou que a limpeza urbana é uma das prioridades da gestão. “Cidade limpa é sinônimo de cuidado com as pessoas. Estamos trabalhando com planejamento e equipes reforçadas para garantir mais qualidade de vida à população e manter Porto Velho organizada, segura e bem apresentada”.

Confira a programação desta semana:

Limpeza do bairro Floresta – previsão para concluir no dia 03/03;

Limpeza do Cemitério Santo Antônio – previsão para concluir no dia 04/03;

Limpeza no bairro Marcos Freire – previsão para concluir no dia 04/03;

Limpeza da Guaporé entre Av. Imigrantes e Rua da Beira - previsão para concluir no dia 06/03;

Limpeza na Av. Lauro Sodré – ainda sem previsão de data para concluir.