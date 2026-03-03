Comissão sobre penduricalhos inicia trabalhos amanhã no STF

Por Agência Brasil

Publicada em 03/03/2026 às 11h36

A comissão técnica criada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir os chamados penduricalhos aos salários do funcionalismo público tem a primeira reunião marcada para a manhã desta quarta-feira (4), às 10h, quando deverá iniciar o debate sobre regras de transição que garantam o respeito ao teto constitucional para a remuneração dos servidores.

A portaria que criou a comissão foi publicada na noite desta segunda-feira (2) pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. O documento detalha o cronograma dos trabalhos, com reuniões semanais até 20 de março, quando deverá ser entregue um relatório final.

De acordo com a portaria, o grupo poderá ouvir especialistas, representantes de órgãos públicos e privados, entidades acadêmicas e membros da sociedade civil.

A criação do grupo foi resultado de uma articulação entre as cúpulas dos Três Poderes para resolver a questão, após decisões liminares dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes suspenderem abruptamente o pagamento de qualquer penduricalho.

São classificados como penduricalhos todas as verbas pagas a título de indenização por diversos órgãos por fora do teto constitucional, que equivale ao salário de um ministro do Supremo, atualmente em R$ 43,6 mil.

A tendência é que um acordo sobre o tema seja votado pelo Supremo no dia 25 de março, quando o plenário da Corte deve retomar o julgamento das decisões que suspenderam o pagamento de penduricalhos nos Três Poderes.

Na semana passada, o julgamento do caso foi iniciado, mas os ministros decidiram adiar a votação para analisar a complexidade do tema.

No dia 5 de fevereiro, Dino determinou a suspensão dos penduricalhos que não estão previstos em lei. A decisão deve ser aplicada pelos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, nas esferas federal, estadual e municipal, que terão prazo de 60 dias para revisar e suspender pagamento dessas verbas indenizatórias que não respeitam o teto. O ministro Gilmar Mendes também suspendeu os pagamentos a juízes e membros do Ministério Público.

Confira abaixo os integrantes da comissão técnica:

Poder Judiciário

Bruno César de Oliveira Lopes

Clara da Mota Santos Pimenta Alves

Desdêmona Arruda

José Gomes Filho

Roberto Dalledone Machado Filho

Senado

Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima

Danilo Augusto Barboza de Aguiar

Gabrielle Tatith Pereira

Ilana Trombka

Câmara dos Deputados

Guilherme Brandão

Jules Michelet

Lucas Ribeiro

Sabá Cordeiro

Governo Federal

Dario Durigan (Secretário Executivo do Ministério da Fazenda)

Flávio José Roman (Advogado-Geral da União)

Representante da Casa Civil da Presidência da República

Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Instituições convidadas:

Procuradoria-Geral da República

Carlos Vinícius Alves Ribeiro

Eliane Peres Torelly de Carvalho

Ubiratan Cazetta

Tribunal de Contas da União

Alessandro Giuberti Laranja

Cláudia Regina Bezerra Jordão

Cristiano Brilhante de Souza Egbert Nascimento Buarque

Defensoria Pública da União

Thomas de Oliveira Gonçalves

Thiago Moreira Parry