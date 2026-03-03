Israel ataca assembleia que escolherá novo líder supremo, e 88 aiatolás estavam presentes, diz imprensa local

Por G1

Publicada em 03/03/2026 às 11h17

O Exército israelense atacou nesta terça-feira (3) o prédio da Assembleia dos Peritos do Irã, o órgão responsável por escolher o próximo líder supremo do país, de acordo com a imprensa de Israel.

Com base em fontes do governo israelense, o jornal "The Jerusalem Post" também afirmou que todos os 88 aiatolás que compõem a assembleia estavam presentes, mas disse não ter informação sobre se eles foram atingidos.

O governo iraniano ainda não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem, mas agências de notícias do Irã afirmaram que o prédio foi "arrasado" por um bombardeio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um prédio parcialmente destruído que, segundo usuários, é o edifício alvejado.

👉 Desde a Revolução de 1979 no Irã, quando os aiatolás tomaram o poder, um colégio de clérigos chamado Assembleia dos Peritos, constituído por aiatolás, é quem escolhe o líder supremo do país.

No sábado (28), horas após Estados Unidos e Israel fazerem ataques coordenados ao Irã, o governo iraniano afirmou que o então líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, morreu durante a ofensiva.

Também nesta terça, Israel disse que bombardeou o complexo presidencial e a sede do Conselho Supremo de Segurança Nacional no Irã, ambos na capital Teerã. Israel chamou os locais de "complexos de liderança do regime terrorista iraniano".

“A Força Aérea israelense (...) atacou e desmantelou instalações dentro do complexo da liderança do regime terrorista iraniano no coração de Teerã”, afirmou o Exército israelense em comunicado.

Ainda segundo a nota, "foram atingidos o local de reunião do fórum mais alto do regime responsável por decisões de segurança, a instituição de formação de oficiais militares iranianos e outras infraestruturas-chave do regime".

Segundo a nota das forças de Israel, estes eram lugares onde liderança do regime e altos funcionários de segurança se reuniam com frequência. Também diz que era onde o regime iraniano onde fazia "avaliações sobre o programa nuclear do Irã".

De acordo com as Forças de Defesa de Israel, o complexo funciona como o quartel-general mais central e significativo do regime terrorista iraniano. O ataque, de acordo com a nota, enfraquece ainda mais a continuidade operacional dos sistemas de comando e controle do regime.