Com décadas de dedicação à educação, Professor Mário Jorge assume cadeira no Conselho Estadual de Educação

Por Sindsef-ro

Publicada em 03/03/2026 às 11h00

A manhã desta segunda-feira, 2 de março de 2026, em uma cerimônia solene realizada no auditório do Conselho Estadual de Educação (CEE), o Professor Mário Jorge Souza de Oliveira, Secretário Geral do Sindsef/RO, foi oficialmente empossado como conselheiro pelos próximos 4 anos. O ato, conduzido pelo presidente do CEE, Horácio Batista Guedes, formalizou a recondução e a representatividade do sindicato na Câmara de Educação Profissional e Superior (CEPS), reafirmando o papel da entidade nas decisões que balizam o ensino no estado. Além de Mário Jorge, a solenidade também deu posse à conselheira Andreza Justino Dias, que passa a representar a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

A cerimônia contou com a presença do presidente do Sindsef/RO, Almir José Silva, a secretária Sociocultural e de Esportes, Eliete Azevedo, o secretário de Ex-Território, Francisco de Souza, o secretário de Agricultura e Assuntos Agrários, Wilton Marques. A presença dos dirigentes reforçou a unidade da categoria e a importância política de ocupar espaços institucionais onde as políticas públicas educacionais são debatidas e fiscalizadas. O auditório esteve repleto de conselheiros, assessores técnicos e visitantes que acompanharam o rito de compromisso e assinatura dos termos de posse. Prestigiaram o evento também o Presidente do Sinsjustra/RO-AC, Antônio Batista e o Advogado do Sindicato Dr. Uéliton Felipe de Azevedo.

Durante a cerimônia, o tom das falas destacou o amadurecimento das instituições rondonienses e a necessidade de vozes experientes na composição do conselho. O presidente do Sindsef/RO, Almir José, demonstrou entusiasmo com a continuidade do trabalho de Mário Jorge no colegiado, pontuando que a cadeira ocupada pelo sindicato é um elo vital entre os trabalhadores da educação e o planejamento estatal. Almir enfatizou que a educação pública exige vigilância constante e conhecimento técnico, qualidades que, segundo ele, sobram no Professor Mário Jorge.

“Para o Sindsef, manter uma cadeira neste Conselho não é apenas uma formalidade, mas uma garantia de que a visão de quem está no chão da escola e na luta sindical será ouvida. Estamos extremamente bem representados pelo Professor Mário Jorge, um profissional que possui décadas de trabalho dedicadas integralmente à educação rondoniense. Sua experiência é um patrimônio para o nosso estado e sua presença aqui assegura que os debates sobre o ensino educacional e profissional serão conduzidos com ética e profundo saber histórico”, afirmou o presidente Almir José.

O encerramento do ato foi marcado por um clima de boas-vindas e colaboração. O presidente do CEE, Horácio Batista Guedes, agradeceu a presença de todos os convidados e autoridades, desejando um mandato produtivo aos novos conselheiros. Para o Sindsef/RO, a posse desta segunda-feira consolida um ciclo de atuação técnica e política, posicionando o sindicato como um ator indispensável na construção de um sistema educacional mais robusto e democrático para a sociedade de Rondônia.