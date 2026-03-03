Equipe do Proerd do 7º BPM inicia Projeto PROERD Kids na Apae de Ariquemes

Por Pimenta virtual

Publicada em 03/03/2026 às 10h55

A equipe do PROERD do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM) deu início ao curso PROERD Kids na APAE de Ariquemes. A ação ocorreu após convite da psicóloga Laissa Lessa e marca a primeira vez que o programa é desenvolvido na instituição no município.

A iniciativa amplia o alcance das atividades sociais da Polícia Militar de Rondônia, fortalecendo o trabalho preventivo junto à comunidade e promovendo educação e cidadania.

As atividades estão sendo conduzidas pelo instrutor do PROERD, sargento PM Paulo César, que, após ouvir as demandas apresentadas pela instituição, estruturou o início do curso de forma alinhada à realidade e às necessidades dos alunos. O planejamento foi realizado em conjunto com a Direção e a Coordenação da APAE, respeitando as especificidades do público atendido.

Neste primeiro momento, o projeto contemplará estudantes com idades entre 8 e 14 anos. Há ainda a possibilidade de ampliação futura para o público adulto, reforçando o compromisso do 7º BPM com a prevenção primária e o fortalecimento dos vínculos comunitários por meio da educação.