Palmeiras e Novorizontino decidem Paulistão; Decisões no Rio; Tabelinha Rondoniense ...

Paulistão - O Palmeiras carimbou sua vaga na decisão após bater o São Paulo por 2 a 1. Em um clássico marcado por reclamações de arbitragem dos dois lados, o time de Abel Ferreira foi superior e garantiu a classificação. Calleri descontou para o Tricolor, mas não evitou a eliminação.
Agora, o Verdão encara o Novorizontino na grande final. O primeiro jogo será na quarta (4), com mando palmeirense, e a decisãoíssima ocorre domingo (8), na casa do Tigre, dono da melhor campanha.
O Novorizontino está na grande final do Paulistão Casas Bahia 2026! Jogando em casa, no Jorjão, o Tigre do Vale venceu o Corinthians por 1 a 0 em partida única. O herói da noite foi Mayk, que aproveitou uma falha na zaga alvinegra para marcar o gol da classificação na segunda etapa.
O Timão, que buscava o bicampeonato, dominou a posse de bola, mas esbarrou na forte marcação adversária. Com a melhor campanha do torneio, o Novorizontino agora decide o título contra o Palmeiras, com o jogo final em Novo Horizonte.
Carioca - O Fluminense está em mais uma final! Após vencer a ida, o Tricolor segurou o empate por 1 a 1 com o Vasco no Maracanã. Robert Renan abriu o placar para o Cruzmaltino, que dominou boa parte do jogo, mas Ganso converteu pênalti nos minutos finais para garantir a classificação (2 a 1 no agregado).
Agora, o Flu busca seu 34º título Estadual em jogo único no dia 8. O adversário é o Flamengo, que abriu enorme vantagem sobre o Madureira no primeiro jogo (3x) e na noite de segunda-feira (2) venceu por 8x0. Preparem-se para as emoções da decisão!
O Botafogo está na final da Taça Rio! Com a cabeça na Libertadores, o Glorioso entrou com reservas no Nilton Santos e segurou o 0 a 0 contra o Boavista. Como havia vencido a ida por 2 a 0, a equipe garantiu a classificação sem sustos, em um jogo burocrático e sem grandes emoções.
O adversário na decisão será o Bangu, que eliminou o Volta Redonda. Agora, o foco total volta-se para o duelo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil, hoje (3), no Equador.
Tabelinha Rondoniense
Porto Velho brilha na Copa do Brasil, Ji-Paraná goleia no Estadual e Fortaleza vence no 40tão.
Copa do Brasil - O Gazin Porto Velho fez história em Cuiabá! Sob forte chuva, a Locomotiva empatou em 1 a 1 com o Operário-VG no tempo normal, com gol de Luan, e garantiu a classificação inédita para a 3ª fase nos pênaltis. O goleiro Digão foi o herói ao defender três cobranças.
Com o feito, o clube rondoniense assegura uma cota total de R$ 1,7 milhão da CBF. O próximo desafio será contra o Atlético-GO, no Aluizão, valendo mais de R$ 1 milhão em bônus. É Rondônia gigante no cenário nacional!
Estadual - O Ji-Paraná não teve piedade! O líder isolado atropelou o União Cacoalense por 9 a 0, mantendo a invencibilidade e os 100% de aproveitamento defensivo no estadual. Com 25 pontos, o Galo da BR se consolida como o time a ser batido.
Logo atrás, o Gazin Porto Velho venceu o confronto direto contra o Guaporé por 2 a 0 e assumiu a segunda posição com 23 pontos. Agora, o cenário está armado para o "jogo do título": os dois líderes se enfrentam na quarta (4), no Aluizão, em duelo direto pela ponta!
Quarentão - O Fortaleza Master Esporte Clube garantiu mais uma vitória importante na Superliga Rondoniense de Futebol 40tão. Jogando no Estádio Leal Chapelão, em Jaru, o time da casa superou o Real Ariquemes por 2 a 0, com gols de Ilson Neguim e Lindomar Cota.
O torneio reúne equipes de todo o estado, de Guajará-Mirim a Vilhena. Sob o comando do presidente Raimundo Moraes, o Fortaleza já foca no próximo desafio: o reencontro com o time de Ariquemes, fora de casa, no dia 14 de março.
