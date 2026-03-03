“Poderia ter sido muito pior”, diz Ivete ao detalhar fraturas após queda

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/03/2026 às 09h38

Internada em São Paulo, Ivete Sangalo apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (2) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. A artista passou por cirurgia no Hospital Sírio-Libanês após sofrer uma queda em casa que resultou na fratura de dois ossos do rosto.

Ainda com inchaço visível, Ivete afirmou que está se recuperando bem. “Estou passando para dar notícias maravilhosas. Sei que vocês oraram, rezaram, torceram... Estou aqui no Sírio, operei domingo pela manhã, consegui fazer o show com o coro, que foi sensacional, Experiência linda... Tanto amor que recebi. Enfim, fiz cirurgia domingo de manhã e passei o dia repousando, que foi o recomendado dessa médica”, relatou.

Ao explicar o ocorrido, a cantora disse que o episódio começou em Salvador e estaria relacionado a um quadro de queda de pressão associado à síndrome vasovagal, agravado por virose e desidratação. “Eu já tenho um problema de vasovagal, que é uma queda de pressão que a gente sente de estresse. Acho que foi por conta do Carnaval.. Eu estava também com um pouquinho de virose, diarreia, tive desidratação. Já tinha acontecido comigo duas vezes, mas dessa vez, bati a cabeça no chão, quebrei esses dois ossos, o zigoma”, contou.

Ivete destacou a rapidez no atendimento médico e a decisão de realizar o procedimento na capital paulista. “Fui para o hospital, cheguei meio desacordada porque foi uma queda muito forte. Fui atendida em cinco minutos, fui estabilizada, tudo direitinho. Vim para São Paulo porque o médico que ia me operar é daqui de São Paulo. [...] Essa minha melhora tem muito da minha saúde, mas tem muito da competência deles [dos médicos] e de muito amor”, afirmou.

Ao final, a artista classificou o episódio como um livramento. “Estou muito agradecida a Deus por ter sido um livramento. Poderia ter sido muito pior. Poderia ter batido a minha cabeça mais forte, bora tenha sido uma fratura grave, mas foi em um lugar que eu poderia me recompor e fazer as apresentação.”