Trump diz que é tarde demais para conversar com o Irã

Por G1

Publicada em 03/03/2026 às 11h11

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que o Irã quer voltar a negociar um acordo nuclear, porém, segundo ele, "é tarde demais"

A publicação de Trump, mais breve que o comum, ocorre no 4º dia da guerra entre EUA e Israel contra o Irã, iniciada após bombardeios em Teerã que mataram o líder supremo Ali Khamenei e autoridades iranianas de alto escalão no sábado. Desde então, Irã tem retaliado contra Israel e países do Oriente Médio que abrigam bases norte-americanas. (Leia mais abaixo)

O governo do Irã, no entanto, deu sinais públicos de que quer voltar às negociações com os EUA. Nesta terça-feira, o embaixador do Irã na ONU em Genebra, Ali Bahraini, afirmou à repórter da TV Globo Bianca Rothier que "por enquanto, estamos muito céticos quanto à utilidade de negociações".

Israel faz novos bombardeios em Beirute e em Teerã

"Agora, a única linguagem para dialogar com os Estados Unidos é a linguagem da defesa, por enquanto, estamos focados em defender nosso país. Não acho que seja o momento para qualquer tipo de negociação de nossa parte. Não houve nenhum contato entre o Irã e os Estados Unidos após o início da guerra e creio não ter havido sequer algum tipo de contato indireto", afirmou Bahraini.

A fala de Trump ocorre também um dia após ele ter dito disse na segunda-feira que a maior onda de ataques dos EUA contra o Irã ainda está por vir, e que ela poderia ocorrer em breve. O presidente norte-americano também defendeu a guerra contra o Irã e disse que prevê que o conflito dure entre quatro e cinco semanas.

Por outro lado, Trump admitiu mais cedo nesta terça-feira que os EUA "não estão onde gostariam" em relação à quantidade de armamentos de ponta que possuem em seu arsenal, contudo, o país teria estoques "praticamente ilimitados" de armamentos de médio e médio para alto alcances.