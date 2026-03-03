“Tenho frio na barriga há 35 anos”, diz Eliana antes de estreia aos domingos na Globo

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/03/2026 às 10h05

A apresentadora Eliana volta à programação dominical no próximo dia 15 de março, quando estreia o “Em Família com Eliana” na TV Globo. Aos 52 anos, ela assume um novo desafio na disputa por audiência no fim de semana e afirma que pretende ampliar seu alcance sem abrir mão da identidade construída ao longo da carreira.

Em entrevista ao jornal O Globo, a comunicadora falou sobre a expectativa para a estreia. Mesmo com décadas de experiência, admite que o nervosismo permanece. “Tenho frio na barriga há 35 anos e ele não muda nunca. Ele reflete o respeito ao ofício, e isso eu não quero perder. Uma coisa que me move é fazer sempre o melhor que posso, ser a minha melhor versão”, afirmou.

Com a nova atração, Eliana passa a ser a única mulher à frente de um programa fixo aos domingos na televisão aberta. Ela destacou a relevância simbólica do momento. “Mais uma conquista, algo que precisa ser dito e falado e não pode ser invisibilizado”, declarou. Ao lembrar o início de sua trajetória nesse dia da semana, citou nomes que marcaram a faixa dominical, como Silvio Santos, Fausto Silva e Gugu Liberato. “Não foi fácil construir e ser reconhecida nesse lugar”, reforçou.

A apresentadora também comentou sobre a nova fase profissional e o significado de estar no ar em uma emissora de alcance nacional. “E, hoje, poder estar aos domingos na Globo, aos 52 anos, ativa, produtiva, cheia de projetos é um símbolo de que a vida continua sendo vivida e a história sendo escrita. A grande alegria e satisfação é poder mostrar meu DNA como profissional amplificado, falando com público maior, na TV maior do Brasil e segunda maior no mundo”, disse.

Sobre o formato do programa, Eliana adiantou que a proposta é reunir diferentes gerações. “É um formato original, para todas as idades. Participei de todas as etapas na primeira fase”, explicou. Segundo ela, o conteúdo contará com histórias de famílias, entrevistas com personalidades e anônimos, competições musicais e viagens pelo país para mostrar diferentes realidades brasileiras. “Através dessas famílias, vamos viajar pelo Brasil afora. Eu também vou viajar para encontrar amigos famosos que tiveram suas vidas transformadas pela música”, concluiu.