Tati Machado fala sobre luto e dificuldade de retomar a rotina após perda do filho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/03/2026 às 09h58

A apresentadora Tati Machado compartilhou no último domingo (1º) um relato pessoal sobre o luto pela perda do filho, Rael, durante a reta final da gestação. Em publicação nas redes sociais, ela falou sobre a dificuldade de reorganizar a rotina sem a presença do bebê.

“Os domingos por aqui são sempre difíceis. Uns mais, outros menos, mas sempre difíceis”, escreveu. Segundo Tati, o início de uma nova semana costuma intensificar a sensação de ausência. “É engraçado falar isso porque eu não sei explicar muito bem o motivo, mas acho que começar e planejar mais uma semana… Eu não consigo ter a próxima semana que eu pensei que teria. Não consigo organizar minha próxima semana do jeito que eu gostaria. Domingo me faz lembrar que eu não tenho ele”, desabafou.

A apresentadora afirmou que considera importante dividir momentos delicados com quem a acompanha. “A sensação de organizar a próxima semana sem ter o Rael por aqui traz a sensação de falta. Eu tô planejando tudo que não me planejei. Tem sempre alguém passando por alguma coisa, e a nossa cabecinha pensa demais, o tempo todo. Por isso acredito que colocar para fora faz com que a gente reorganize tudo”, declarou.

Rael, primeiro filho de Tati com o cineasta Bruno Monteiro, morreu na 33ª semana de gestação. A apresentadora foi internada em 12 de maio de 2025 após notar ausência de movimentos do bebê. Exames constataram a falta de batimentos cardíacos, e ela precisou passar pelo trabalho de parto.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Tati relembrou o nascimento do filho. “Esse dia, por pior que ele fosse, foi um dia muito importante pra gente. O parto do Rael foi um parto lindo, com toda a tristeza que tinha ali. O Rael nasce no dia 13 de maio às 8h45 da manhã”, afirmou. Ela também destacou: “A gente ama o nosso filho acima de qualquer coisa. Não tem nada na medicina que explique o que aconteceu com a gente. O ruim foi ter ficado de colo vazio”.