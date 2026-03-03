Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 03/03/2026 às 11h06

Comunidade aprova construção de ponte na Estrada do Santo Antônio;Medida promete solução definitiva para rompimento histórico da pista

Agência de Notícias

Prefeitura de Porto Velho

Madalena Maia disse que o desmoronamento é recorrente e comemorou a construção da ponte, que deve encerrar o problema

Morando há mais de 40 anos no pequeno vilarejo às margens da Estrada do Santo Antônio, em Porto Velho, Heloísa Maia é uma das personagens mais conhecidas dessa comunidade que desde a última semana enfrenta uma série de transtornos após o rompimento da pista sobre o igarapé Bate-Estaca, afluente do rio Madeira.

De acordo com Madalena Maia, essa não é a primeira vez que a pista desmorona no mesmo ponto. Por isso, ela afirma ter recebido com entusiasmo a notícia de que a Prefeitura irá construir uma ponte no local, colocando um ponto final em um problema que se arrasta há anos.

“Essa é a primeira vez que a gente ouve falar sobre a construção de uma ponte. É muito importante saber que, depois de tanto tempo, vamos ter uma ponte sobre o igarapé Bate-Estaca. Isso vai resolver nosso problema e evitar que a gente passe por esses transtornos novamente”, destacou Madalena.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a nova estrutura terá base de ferro, garantindo mais resistência e durabilidade. A madeira utilizada na obra será proveniente de doação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por meio de parceria institucional.

“Sempre optaram por realizar o fechamento desse rompimento de forma paliativa. Agora queremos fazer algo realmente definitivo, com uma ponte de base de ferro, feita para a população poder transitar em segurança”, garantiu o prefeito.

Toda a obra será coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), que ficará responsável pela execução e acompanhamento dos trabalhos.

O secretário da Seinfra, Thiago Catanhede, destacou que a equipe técnica já realizou levantamento no local que o projeto foi pensado para suportar o volume de água durante o período chuvoso. “Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade. A proposta é entregar uma estrutura segura, duradoura e adequada à realidade da comunidade, evitando que novos rompimentos aconteçam.”

A expectativa da comunidade é de que, desta vez, o problema histórico seja resolvido definitivamente, garantindo segurança e tranquilidade para quem depende diariamente da via.