Por Anoticiamais

Publicada em 03/03/2026 às 08h26

[Durante um evento esportivo realizado neste final de semana pela Federação de Judô de Rondônia (FEJUR), em Pimenta Bueno, 5 judocas jaruenses conseguiram a classificação para o tão sonhado Campeonato Brasileiro de Judô, que será realizado na cidade de Campo Verde no Mato Grosso, no período de 26 a 29 de março.

A competição contou com a participação de quase 500 inscritos de todo o Estado de Rondônia e os atletas jaruenses classificados são :

✓ Carolina Rafael (categoria -40kg Sub 15);

✓ Felipe de Oliveira (categoria -60 kg Sub 15);

✓ Christofer Schotten (categoria +81kg Sub 15);

✓ Rafael Zangarini (categoria -73kg Cadete);

✓ Gilberto Neres (categoria +100kg Sênior).

O técnico e treinador da equipe jaruense é o Sensei Kodansha Christian Schotten, o Kiti, da academia Malhação Kitijudô de Jaru, o qual disse que os treinos continuam ainda mais fortes para o certame nacional e parabeniza os atletas e agradece aos pais por estarem incentivando os lutadores jaruenses.