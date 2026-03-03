Por Marina Espíndola

Publicada em 03/03/2026 às 10h36

O governo de Rondônia disponibiliza 2.339 vagas de emprego em 16 municípios do estado, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-RO), coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). As oportunidades contemplam os municípios de Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacoal, Candeias do Jamari, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Espigão do Oeste, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

Do total de vagas ofertadas, 45 são destinadas a aprendizes, reforçando o compromisso com a inserção de jovens no mercado de trabalho. A plataforma conta ainda com 6.960 empresas cadastradas, demonstrando a credibilidade e o alcance do serviço no estado.

Mais de 15 municípios em Rondônia ofertam 2.339 vagas de trabalho

Entre os destaques estão as vagas para vendedor de comércio varejista, com maior concentração em Ji-Paraná e Porto Velho; auxiliar de linha de produção, especialmente em Espigão do Oeste e Cacoal; além de oportunidades para operador de caixa, repositor de mercadorias e frentista. O sistema também disponibiliza vagas em áreas técnicas e especializadas, como técnico em segurança do trabalho, técnico em eletromecânica, engenheiro civil e psicólogo organizacional, ampliando as possibilidades para profissionais com diferentes níveis de formação.

O programa tem como objetivo ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, promovendo geração de renda e fortalecendo a economia local. A plataforma atua como ponte entre empresas e trabalhadores, garantindo mais agilidade, transparência e eficiência no processo de contratação.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas para gerar emprego consolidam o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento econômico e social. “Estamos criando um ambiente favorável para que as empresas cresçam e ampliem a oferta de oportunidades, garantindo dignidade, inclusão produtiva e qualidade de vida às famílias rondonienses”, destacou.

PLATAFORMA DIGITAL

O Sine conta com mais de 171 mil currículos cadastrados e mais de 213 mil usuários ativos na plataforma. Desde sua criação, já foram registrados mais de 3,2 milhões de contratações.

No módulo informal são mais de 6 mil usuários cadastrados e mais de 1,7 mil ordens de serviço registradas, ampliando as possibilidades de renda para trabalhadores autônomos. A inscrição para as vagas é feita exclusivamente pelo site ou aplicativo da plataforma. A Sedec reforça que é importante manter o cadastro sempre atualizado na plataforma, aumentando assim as chances de ser encaminhado para as vagas e conquistar a contratação.