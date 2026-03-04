Prefeitura convoca aprovados em concurso público; prazo para posse do cargo vai até 31 de março

Por Assessoria

Publicada em 04/03/2026 às 09h46

Na última segunda-feira (02), a Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial, mais um edital de convocação referente ao concurso público Nº 001/2023.

A convocação é voltada para os candidatos aprovados para as vagas de pedreiro, fiscal de saúde, cuidador, fiscal de trânsito, analista administrativo, enfermeiro, psicólogo, psicopedagogo e médico, todos com carga horária de 40h.

Os candidatos têm até o dia 31 de março para apresentarem a documentação necessária e tomarem posse do cargo.

CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 10/38311