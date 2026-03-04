Luana Piovani critica candidatura de Dado Dolabella: “o país da piada pronta”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/03/2026 às 11h06

A atriz Luana Piovani comentou de forma direta a decisão de Dado Dolabella de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. Durante interação com seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira (4), ela questionou a possibilidade de pessoas com histórico judicial concorrerem a cargos públicos no país.

Na resposta aos internautas, Piovani afirmou que o Brasil vive situações que parecem “piada pronta” e criticou o fato de candidatos com acusações e processos conseguirem participar da vida política. “Gente, o país da piada pronta, né? Como é que pode uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a um cargo público? Não poderia. Uma pessoa que não paga pensão, um agressor, alguém que tem um processo criminal em andamento, um ex-presidiário… todas essas coisas, né? Mas no Brasil tudo pode, gente! (…) No Brasil tudo pode, gente!”, declarou.

A manifestação ocorreu poucos dias após Dolabella anunciar oficialmente sua entrada na política. O ator se filiou ao MDB em um evento realizado na sede regional do partido, no Centro do Rio de Janeiro, na terça-feira (3). Durante a ocasião, ele apareceu em vídeo ao lado de Washington Reis, presidente estadual da legenda e ex-prefeito de Duque de Caxias.

No registro divulgado pelo partido, o ator agradeceu a oportunidade e disse que pretende atuar para promover mudanças no país. “Eu que agradeço a oportunidade e posso garantir que não vai faltar luta, vontade, garra para trazer de volta equilíbrio para a família, para as crianças, as mulheres, os homens. Porque a gente está vendo aí muito desiquilíbrio, muita coisa errada acontecendo e a gente precisa de mudança”, afirmou.

A trajetória de Dolabella é marcada por controvérsias judiciais. Em outubro do ano passado, a modelo, atriz e empresária Marcela Tomaszewski, ex-namorada do ator, registrou acusação de agressão física e psicológica contra ele. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

O ator também já enfrentou outros processos ao longo dos anos. Em 2008, foi condenado por lesão corporal após agressões contra a própria Luana Piovani e contra a camareira Esmeralda de Souza Honório. Além disso, responde ou já respondeu a ações relacionadas a violência, desacato e pensão alimentícia.