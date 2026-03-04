Porto Velho: Limpômetro mostra avanço da limpeza urbana

Por Jhon Silva

Publicada em 04/03/2026 às 11h50

Os dados do Limpômetro, ferramenta de transparência vinculada à Operação Cidade Limpa, já estão atualizados com o balanço dos serviços executados em janeiro e fevereiro de 2026. Nos dois primeiros meses do ano, foram registrados 1.329 quilômetros de limpeza de ruas, 565 unidades de bocas de lobo limpas, 949 metros de canais atendidos e 5.557 toneladas de materiais recolhidos em diferentes regiões da capital, Porto Velho.

Os números representam o início do calendário anual de serviços, que segue ampliando as frentes de trabalho nos bairros com maior demanda, especialmente em áreas que historicamente enfrentam acúmulo de resíduos e pontos de alagamento no período chuvoso.

Transparência e resultado: painel público permite acompanhar, em tempo real, a limpeza de ruas, canais e bocas de lobo na capital

O levantamento também dialoga com o desempenho de 2025, quando o município contabilizou 11.969 quilômetros de limpeza de ruas, 1.210 bocas de lobo limpas, 21.930 metros de canais atendidos e 95.367 toneladas de materiais recolhidos ao longo do ano. A comparação evidencia a continuidade das ações e o planejamento já executado nos primeiros meses de 2026.

As equipes atuaram com serviços de varrição, retirada de entulhos, roçagem, limpeza mecanizada e manual, além da desobstrução de redes de drenagem. Regiões com maior fluxo de pessoas, corredores comerciais e bairros impactados pelas chuvas receberam atenção especial, buscando reduzir transtornos e melhorar a mobilidade urbana.

De acordo com o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, o acompanhamento dos dados fortalece a transparência e aproxima a gestão da população. “Quando apresentamos os números de forma clara, o morador entende onde o serviço está sendo feito e percebe o resultado na própria rua. O Limpômetro permite esse acompanhamento diário e mostra o esforço das equipes que estão nas frentes de trabalho”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a limpeza urbana é prioridade da gestão. “Estamos trabalhando com planejamento, metas e acompanhamento permanente dos resultados. Cidade limpa é sinônimo de saúde, organização e respeito com a população”.

O Limpômetro funciona como um painel público de indicadores, reunindo informações atualizadas sobre quilometragem de vias atendidas, quantidade de resíduos recolhidos, limpeza de canais e manutenção da drenagem. A ferramenta pode ser acessada online, permitindo que qualquer cidadão acompanhe o desempenho das ações executadas na cidade.